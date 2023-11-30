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Жоан Лапорта высказался о непоставленном пенальти на Рафиньи в матче с «Порту»

Жоан Лапорта высказался о непоставленном пенальти на Рафиньи в матче с «Порту»
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Президент «Барселоны Жоан Лапорта высказался о победе над «Порту» (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и выходе в плей-офф.

«Многие ждали, что мы проиграем против «Порту». Быть «Барсой» нелегко. Нам нужно бороться со многими вещами. На этой же неделе говорили только о глупостях, когда следовало говорить о пенальти Рафиньи или о пенальти, который они назначили Левандовски – в матче с «Райо». Если бы такое случилось с «Мадридом», об этом говорили бы всю неделю.

Это не виктимность. Чтобы побеждать, мы должны быть намного лучше наших соперников, и они создают нам трудности. Сейчас мы выиграли у «Порту», и у нас есть железный боевой дух, чтобы победить «Атлетико» и «Жирону».

Выход в 1/8 финала? Это была важная победа, потому что мы уже квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов. Я был рад за Хави, потому что он этого заслуживает. У Хави были трудные времена, и он с этим справился. Кансело сыграл хорошо с Жоао Феликсом. Педри очень много бегал, и теперь с Френки мы будем владеть мячом. Мы непобедимы», — приводит слова Лапорте Sport.

После пяти туров «Барселона» занимает первое место с 12 очками в группе Н с «Порту» (9 очков), «Шахтёром» (9 очков) и «Антверпеном» (0 очков).

Лига чемпионов . Группа H. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Пепе – 30'     1:1 Канселу – 32'     2:1 Феликс – 57'    
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