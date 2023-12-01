«Рома» не смогла обыграть швейцарский «Серветт», но вышла в плей-офф Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались швейцарский «Серветт» и итальянская «Рома». Игра проходила на стадионе «Стад де Женев» в Ланси. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 22-й минуте встречи с передачи Диего Льоренте счёт в матче открыл нападающий римского клуба Ромелу Лукаку. На 50-й минуте нападающий «Серветта» Крис Бедья сравнял счёт в игре. Его гол остался последним в матче.

Таким образом, после пяти туров группового этапа Лиги Европы «Серветт» набрал пять очков и занимает третье место в группе G. В свою очередь, подопечные Жозе Моуринью после аналогичного количества игр заработали 10 очков и расположились на второй строчке. Первое место занимает пражская «Славия», у которой в активе 12 баллов.

В следующем туре, 14 декабря швейцарская команда сыграет со «Славией». Матч начнётся в 20:45 мск. «Рома» в следующем туре примет молдавский «Шериф». Игра пройдёт 14 декабря в 20:45 мск.