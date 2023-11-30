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Спортдир «Ромы»: давайте не будем создавать слухи о будущем Лукаку, а просто насладимся им

Спортдир «Ромы»: давайте не будем создавать слухи о будущем Лукаку, а просто насладимся им
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Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто ответил на вопрос о том, останется ли в римском клубе нападающий Ромелу Лукаку после того, как грядущим летом завершится его арендное соглашение с «волками».

«Мы уже показали свою любовь Ромелу, иначе бы он не присоединился к нам изначально. Пока ещё слишком рано решать его будущее. Давайте просто насладимся Ромелу и не будем создавать слухов, как это было в случае с пунктом об отступных Дибалы минувшим летом», — приводит слова Пинто журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бельгийский нападающий является игроком лондонского «Челси», контракт футболиста с которым рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей.

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