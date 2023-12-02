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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг прокомментировал возможный отъезд Онана на Кубок Африки

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг прокомментировал возможный отъезд Онана на Кубок Африки
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительного того, что вратарь «красных дьяволов» Андре Онана может пропустить несколько матчей команды в начале 2024 года из-за участия в Кубке африканских наций.

«Когда его позовут, он должен будет отправиться в сборную. Но на текущий момент мы находимся в переговорном процессе», — приводит слова тен Хага The Sun.

Напомним, Кубок африканских наций пройдёт в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. В случае, если Камерун дойдёт до финала, 27-летний Онана может пропустить в этот период четыре матча в английской Премьер-лиге.

Ранее в СМИ появлялась информация, что камерунский вратарь обеспокоен тем, что он может потерять место в основном составе английского клуба после того, как примет участие в Кубке африканских наций.

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