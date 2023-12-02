Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг прокомментировал возможный отъезд Онана на Кубок Африки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительного того, что вратарь «красных дьяволов» Андре Онана может пропустить несколько матчей команды в начале 2024 года из-за участия в Кубке африканских наций.

«Когда его позовут, он должен будет отправиться в сборную. Но на текущий момент мы находимся в переговорном процессе», — приводит слова тен Хага The Sun.

Напомним, Кубок африканских наций пройдёт в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. В случае, если Камерун дойдёт до финала, 27-летний Онана может пропустить в этот период четыре матча в английской Премьер-лиге.

Ранее в СМИ появлялась информация, что камерунский вратарь обеспокоен тем, что он может потерять место в основном составе английского клуба после того, как примет участие в Кубке африканских наций.