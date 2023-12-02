В «ПСЖ» представили Далера Кузяева как «технического лидера» «Гавра»

«Пари Сен-Жермен» в своём превью к грядущему матчу французской Лиги 1 с «Гавром» (3 декабря) высоко оценил футбольные качества полузащитника нормандского клуба Далера Кузяева.

«В полузащите тандем Абдулайе Туре — Далер Кузяев является одним из ключевых элементов системы, созданной нормандским клубом. Первый из них выполняет прежде всего оборонительную функцию, поскольку является игроком «Гавра», который совершает больше всего отборов мяча. Что касается Далера Кузяева, то российский футболист является настоящим техническим лидером своей команды.

Как показывает статистика, бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» гораздо чаще доставляет мяч в зону атаки (187), чем его гвинейский товарищ по команде. И если в клубе и есть игрок, который использует качества российского полузащитника, то это Набиль Алиуи, который способен выступать на всех позициях в атаке. Он является футболистом, у которого больше всего успешных попыток дриблинга среди игроков «Гавра», — сказано в превью на официальном сайте «Пари Сен-Жермен».

Напомним, матч «ПСЖ» — «Гавр» начнётся в 15:00 мск.