Далер Кузяев: хочется, чтобы матчи сборной России были официальными, а не товарищескими

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев заявил, что мечтает о возвращении национальной команды к официальным играм.

«Эмоции после матча были только положительные. Практически полный стадион, победа, классная атмосфера была. Конечно же, хочется, чтобы матчи были официальными, а не товарищескими. Также за день до игры мы всей командой посетили Мамаев курган. В целом поездка была впечатляющая. Утром у меня вылет в Стамбул и оттуда — в Париж. Из Парижа я на машине доберусь до Гавра и к вечеру буду у себя», — заявил Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Накануне, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0. Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.