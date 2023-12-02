Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу Москардо из «Коринтианса»

«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу Москардо из «Коринтианса»
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» ведёт переговоры по переходу молодого бразильского полузащитника «Коринтианса» Габриэла Москардо. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры вступают в ключевую стадию. Директор «ПСЖ» Кампос работает непосредственно в Бразилии. Отмечается, что сам Москардо хочет перейти в «ПСЖ». «Челси» не планирует продолжать борьбу за игрока.

Ранее сообщалось, что английский клуб сделал предложение «Коринтиансу» в размере € 20 млн, однако те ответили отказом. Бразильцы хотят выручить с продажи своего игрока не менее € 25 млн. Отмечалось, что за футболистом также следят такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Материалы по теме
Relevo: «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе в начале 2024 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android