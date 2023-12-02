«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу Москардо из «Коринтианса»

«Пари Сен-Жермен» ведёт переговоры по переходу молодого бразильского полузащитника «Коринтианса» Габриэла Москардо. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры вступают в ключевую стадию. Директор «ПСЖ» Кампос работает непосредственно в Бразилии. Отмечается, что сам Москардо хочет перейти в «ПСЖ». «Челси» не планирует продолжать борьбу за игрока.

Ранее сообщалось, что английский клуб сделал предложение «Коринтиансу» в размере € 20 млн, однако те ответили отказом. Бразильцы хотят выручить с продажи своего игрока не менее € 25 млн. Отмечалось, что за футболистом также следят такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль» и «Арсенал».