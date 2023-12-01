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Relevo: «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе в начале 2024 года

Relevo: «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе в начале 2024 года
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Руководство мадридского «Реала» приняло решение, что в начале 2024 года в последний раз попытается подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, согласно которому он должен будет перейти в стан «сливочных» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, боссы мадридского клуба считают, что если французский нападающий действительно хочет выступать за их клуб, то он должен как можно быстрее подписать трудовое соглашение с «Реалом», условия которого будут предложены Мбаппе в первом квартале грядущего года. Подчёркивается, что в случае отказа 24-летнего нападающего от контракта со «сливочными» они окончательно забудут об идее покупки Килиана.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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