«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Гавр» в матче 14-го тура Лиги 1

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступал Бастьен Дешепи. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте счёт в матче открыл нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Затем, на 89-й минуте преимущество гостей удвоил Витинья.

На 10-й минуте игры за фол последней надежды был удалён вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

После 14 туров французского чемпионата «Гавр» набрал 16 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Лиге 1 «ПСЖ» заработал 33 очка и расположился на первой строчке.