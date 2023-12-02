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«Ливерпуль» отказался от идеи покупки форварда «ПСЖ» Мбаппе — журналист Плеттенберг

«Ливерпуль» отказался от идеи покупки форварда «ПСЖ» Мбаппе — журналист Плеттенберг
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Руководство «Ливерпуля» приняло решение оставить попытки подписания контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент единственным европейским клубом, который всерьёз претендует на французского футболиста, является мадридский «Реал».

Напомним, действующее трудовое соглашение Мбаппе с парижским клубом рассчитано до лета грядущего года. Ранее в СМИ появлялась информация, что «сливочные» будут настаивать на том, чтобы 24-летний футболист подписал с ними контракт в первые месяцы 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и двумя результативными передачами.

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