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Обляков: слова Карпина про убийство футбола? Сказали играть — буду получать удовольствие

Обляков: слова Карпина про убийство футбола? Сказали играть — буду получать удовольствие
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о словах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который раскритиковал решение о проведении минувшего матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0) в условиях сильного снегопада.

«Согласен ли с Карпиным, что это было убийством футбола? Это его мнение. Мне сказали играть — я буду играть и получать удовольствие. Выходил с мыслью, что в детстве когда-то играл на снегу и здесь попробую», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.

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