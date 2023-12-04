Карпин приглашён на заседание КДК после слов про «дебила» после матча с ЦСКА

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседание КДК приглашён главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после его слов про «дебила».

«ЦСКА — «Ростов» — удаление Мелёхина за агрессивное поведение, Мелёхин приглашён на заседание. Также по материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Карпин публично задался вопросом, «какой дебил принял решение играть в снегопад». Матч 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА завершился в пользу армейцев со счётом 2:0.