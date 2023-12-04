Чалов: слова Карпина про дебила? Мы живём в России, у нас может быть любая погода

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с армейцами. Напомним, Карпин публично задался вопросом, «какой дебил принял решение играть в снегопад». По мнению Чалова, слова Карпниа тяжело оценивать, ведь в России может быть любая погода.

«Слов Карпина про дебила не видел, от тебя услышал (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата»). Тяжело оценивать. Мы живём в России, составляют такой календарь. У нас может быть вообще любая погода. Это сложный вопрос. Конечно, можно было перенести на весну, но не мне судить», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, матч 16-го тура РПЛ завершился в пользу ЦСКА со счётом 2:0.