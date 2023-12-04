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«Рубин» представил стартовый состав на матч с «Динамо» в стиле GTA

«Рубин» представил стартовый состав на матч с «Динамо» в стиле GTA
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Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московского «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Рубин» выложил в своём телеграм-канале ролик, в котором представил стартовый состав казанцев на матч с бело-голубыми в стилистике загрузочного экрана известной компьютерной игры GTA (Grand Theft Auto) 4.

«В сеть слили заставку новой GTA» — написала пресс-служба «Рубина», отсылая к скорому выходу трейлера новой части игровой серии. Напомним, до выхода первого трейлера GTA 6 осталось всего ничего — дебютный ролик станет доступен уже 5 декабря в 17:00 мск.

«Динамо» набрало 28 очков в 16 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В случае победы бело-голубые поднимутся на третью строчку. «Рубин» (25 очков) располагается на восьмом месте.

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