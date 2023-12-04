Сергей Пиняев высказался про слухи о драке с Дзюбой после матча со «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал слухи о драке с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой в раздевалке после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Не обращал на это внимания. Посмеялись вместе, да и всё. Если видели, как мы отреагировали в соцсетях, такими же сообщениями обменялись и в командной группе — как вы это себе представляете? Все посмеялись, да и всё — как видите, на коллектив это никак в худшую сторону не повлияло. А возможно, даже в лучшую повлияло. В нашей команде мы друг друга уважаем, не переступаем какую-то грань. Артём, [как и] любой другой лидер старше меня всегда может мне подсказать — я к этому правильно отнесусь. Мы всегда за здоровые разговоры и здоровые подсказы», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что между двумя игроками «Локомотива» произошла драка после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Причиной конфликта, как сообшалось, стала обоюдная критика действий на поле.

Пиняев ранее уже реагировал на слухи о драке с Дзюбой, выложив видео, где российский блогер Хасбик ударил баскетболиста Шакила О’Нила. В этом видео футболист сравнил себя с Хасбиком, а Дзюбу — с американским спортсменом.