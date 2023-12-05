Игорь Федотов: вратаря «Оренбурга» в матче с «Краснодаром» следовало удалить

Эксперт «Чемпионата», бывший российский судья Игорь Федотов высказался о работе главного арбитра Артёма Чистякова на матче 17-го тура между «Краснодаром» и «Оренбургом» (2:1).

«Чистяков хорошо провёл матч. Но есть один момент, и он обсуждался с VAR. На 45+1-й минуте игрок «Краснодара» прокинул мяч и вратарь врезался в него. Ворота оказались пустыми — двум футболистам «Оренбурга» ещё нужно было добежать. Чистяков назначил 11-метровый и показал вратарю жёлтую карточку. В протоколе написано: «За лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч». Но я не вижу попытки сыграть в мяч. Вратарь сделал движение в игрока «Краснодара», когда мяч был уже метрах в четырёх от него. И уже потом, когда сбил соперника, завалился в сторону мяча. Ни ногой, ни рукой вратарь в сторону мяча не тянулся. Всё время он шёл только в соперника. Считаю, что здесь следовало показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 17 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате с 35 очками. «Оренбург» расположился на 14-й строчке (зона стыковых матчей) с 14 очками.