Фёдор Чалов: Обляков должен стать следующим «Джентльменом года»

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов считает, что следующую премию «Джентльмен года» должен получить Иван Обляков.

«Ванька Обляков должен стать следующим «Джентльменом года». У него есть все шансы. Карточек у него больше, но по человеческим качествам он достоин этой награды», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года — 2023». Футболист победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии. В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов провёл 17 матчей в составе ЦСКА, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.