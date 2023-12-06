«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В среду, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль». Команды сыграют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Игра начнётся в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Богл, Ахмедходжич, Трасти, Робинсон, Брукс, Вини Соуза, Макэйти, Хамер, Осула, Арчер.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес, Эндо, Мак Аллистер, Собослаи, Салах, Диас, Гакпо.

В последний раз команды встречались в очном матче в феврале 2021 года. Тогда в игре АПЛ «Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл сегодняшнего соперника — 2:0.

После 14 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Арсенала» на пять очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Шеффилд Юнайтед» заработал лишь пять очков и расположился на последней, 20-й строчке.