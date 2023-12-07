«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: команды ушли на перерыв с равенством на табло

Сегодня, 7 декабря, проводится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Джоном Бруксом. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Отметим, что на 45-й минуте Дуглас Луис поразил ворота гостей после навеса Луки Диня. Однако этот гол был отменён, так как мяч в ходе атаки хозяев покинул пределы поля.
После 14 туров чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» набрал 30 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла», в свою очередь, заработала 29 очков. Коллектив Унаи Эмери пребывает на четвёртом месте.
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