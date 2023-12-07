В «Зените» прокомментировали слухи о возможной аренде Ренана в «Коринтианс»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможной аренде защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана в бразильский «Коринтианс».

«Зенит» и «Коринтианс» обсуждают аренду Ренана? Это беспочвенные слухи», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться по сроку аренды Ренана. Отмечалось, что сине-бело-голубые готовы отдать защитника в аренду до лета 2024 года, когда в Европе наступит межсезонье.

Однако «Коринтианс» хочет арендовать футболиста до конца 2024 года, ведь в Бразилии сезон длится вплоть до зимы. На данный момент стороны продолжают переговоры, и есть вероятность, что компромисс будет достигнут в ближайшие несколько дней.