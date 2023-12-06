Источник: «Коринтианс» близок к закрытию сделки по переходу Ренана

Бразильский «Коринтианс» близок к закрытию сделки по переходу защитника санкт-петербургского «Зенита» Роберта Ренана, сообщает журналист Жорже Николя в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за защитника Роберта Ренана. При этом сине-бело-голубые не смогут получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы, поэтому рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.