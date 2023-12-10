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Фёдор Смолов пропустит матч с «Факелом» из-за простуды

Фёдор Смолов пропустит матч с «Факелом» из-за простуды
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов не сможет сыграть в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» из-за простуды.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 21 матче за «Динамо» во всех официальных турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость нападающего составляет € 3 млн.

Напомним, матч «Факела» с «Динамо» пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 29'    
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