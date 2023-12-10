Фёдор Смолов пропустит матч с «Факелом» из-за простуды

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов не сможет сыграть в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» из-за простуды.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 21 матче за «Динамо» во всех официальных турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость нападающего составляет € 3 млн.

Напомним, матч «Факела» с «Динамо» пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.