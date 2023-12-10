Алейников: если Миранчук хочет потеряться и заканчивать, может возвращаться в «Локомотив»

Бывший футболист Сергей Алейников высказался о возможных вариантах продолжения карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Лучший вариант продолжения карьеры Миранчука? Здесь всё зависит от его желания, каким он хочет видеть свою карьеру в будущем. Если Алексей хочет прогрессировать и чего-то добиваться, ему надо оставаться в Европе. Если он хочет заканчивать, может ехать в «Локомотив». Это будет его решение.

Миранчуку надо найти свою команду. На европейском уровне он точно не потеряется. Но если хочет потеряться, пускай возвращается в «Локомотив», — сказал Алейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Серии А Миранчук провёл шесть матчей и оформил одну голевую передачу.