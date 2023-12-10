Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миранчука: думаю, в январе Алексей перейдёт в другой клуб, смотрим в сторону Европы

Агент Миранчука: думаю, в январе Алексей перейдёт в другой клуб, смотрим в сторону Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о вероятности перехода футболиста в другой клуб.

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всё будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, что будет переход.

«Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождёмся, он играет спокойно. Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Лёши довольна, все довольны. Пускай мистер думает», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, вчера, 10 декабря, состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Миланом». Команда из Бергамо одержала победу со счётом 3:2. В компенсированное время второго тайма нападающий Луис Мурьель забил победный мяч с передачи Миранчука.

Материалы по теме
Миранчук похоронил «Милан»! Алексей выдал тончайший пас на удивительный гол. Видео
Миранчук похоронил «Милан»! Алексей выдал тончайший пас на удивительный гол. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android