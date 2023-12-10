Агент Миранчука: думаю, в январе Алексей перейдёт в другой клуб, смотрим в сторону Европы

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о вероятности перехода футболиста в другой клуб.

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всё будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, что будет переход.

«Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождёмся, он играет спокойно. Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Лёши довольна, все довольны. Пускай мистер думает», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, вчера, 10 декабря, состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Миланом». Команда из Бергамо одержала победу со счётом 3:2. В компенсированное время второго тайма нападающий Луис Мурьель забил победный мяч с передачи Миранчука.