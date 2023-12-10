Экс-игрок ЦСКА Корнаухов объяснил, почему команда пропустила гол в конце матча

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов объяснил, почему команда пропустила гол в конце матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Обидный гол для армейцев. Они очень здорово провели этот матч и должны были как минимум не проигрывать. Но эта недоработка в компенсированное время…

Вроде восьмое место, но всего четыре очка от третьей строчки. Обидно, что недорабатывают в мелочах. Повторюсь, как минимум не должны были проигрывать.

Мы видим, что ЦСКА играет одной обоймой, что нет замен. Усталость накапливается. И вот этот гол как раз говорит о том, что усталость не даёт быстро сконцентрироваться в таких эпизодах», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером с 38 очками. ЦСКА же находится на восьмом месте с 28 очками.