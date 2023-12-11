Экс-игрок «Барселоны» Глеб включил арену «Краснодара» в топ-10 стадионов Европы

Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб рассказал о самых красивых стадионах Европы. Он выделил стадионы «Реала», «Арсенала», «Милана», «Баварии» и «Штутгарта». Также в десятку лучших стадионов континента он включил арену российского клуба «Краснодар».

«Самые красивые стадионы мира? Если из тех, на которых играл, то это «Эмирейтс» «Арсенала», по-любому. Это «Сантьяго Бернабеу» у «Реала», миланский «Сан-Сиро», «Альянц-Арена» у «Баварии». В Германии много хороших стадионов, у «Штутгарта» сейчас красивая футбольная арена.

Ещё стадион «Краснодара», вот! Я на нём не играл, но стадион замечательный, приятный, красивый, уютный. Я там был, и мне он очень понравился, вообще отлично. Топчик! Он, конечно, входит в топ-10 стадионов Европы», — приводит слова Глеба Legalbet.

В ходе профессиональной футбольной карьеры Александр Глеб выступал за «Штутгарт», «Барселону», «Арсенал», БАТЭ, «Вольфсбург», «Крылья Советов» и ряд других клубов. Глеб завершил карьеру в марте 2020 года. Его последней командой стала белорусская «Ислочь».