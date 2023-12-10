«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Повторили легендарный гол «Ливерпуля» с углового «Барсе»

«Краснодар» – зимний чемпион РПЛ! Сегодня команда Владимира Ивича одержала фирменную при сербе победу, уложив одним точным ударом ЦСКА.

Главный тренер «Краснодара» в отсутствие дисквалифицированного Кордобы решил в этот раз сыграть без классического центрфорварда. Молодой Кокшаров вернулся на скамейку, не забив в прошлом туре «Оренбургу», а с ЦСКА впереди действовали Мозес Кобнан и Олусегун. При обороне «быки» выстраивались в три центральных защитника по схеме 5-3-2. При этом левый фланг закрывал Батчи, а не Олусегун, хотя прежде бывало наоборот. Со своей скоростью и дриблингом Батчи, казалось бы, нужнее в атаке.

С самого начала первого тайма ангольцу со своими партнёрами приходилось в основном защищаться, фланговые игроки контролировали ширину, которую ЦСКА, как правило, хорошо использует за счёт Келлвена и Гаича. «Краснодар» выглядел каким-то робким, осторожным, а форварды слабо цеплялись за мяч. Армейцы, в свою очередь, играли как дома – владели территорией, прессинговали впереди три в три и более. Кроме того, у команды Владимира Федотова получалось находить пространство между линиями обороны и полузащиты «быков». Быстрый гол после контрвыпада три в три мог забить активный Чалов, однако первый номер сборной России Сафонов показал класс.

Но при разном подходе к построению игры самым важным было то, что футбол смотрелся. Приличный темп, большое внутреннее напряжение, эмоции. «Краснодару» потребовалась четверть часа, чтобы впервые пробить по воротам Акинфеева. «Быки» в конце концов фактически сравнялись с ЦСКА по статистике передач в средней линии, тем не менее по точным пасам в финальной трети красно-синие за 45 минут превзошли хозяев в два раза. Команда Федотова была ближе к голу, несмотря на то что опасных моментов матчу недоставало. ЦСКА и ударов нанёс в два раза больше к перерыву – 10:5 (в створ – 3:2, из штрафной – 4:2).

Можно было ждать, что по такой игре сербский тренер хозяев после перерыва поменяет позициями Олусегуна с Батчи. Но у «Краснодара» изменилось кое-что другое. Команда Ивича подняла линии – «быки» захотели бороться за инициативу, а не просто надеяться на использование свободных зон впереди. Краснодарцы в дебюте второго тайма поддавили армейцев. Олусегун был в нескольких эпизодах в центре внимания как самая острая фигура в составе лидера РПЛ. Однажды пришлось совершать суперсейв и Акинфееву, впрочем, оказалось, что в том моменте у нигерийца ноги опередили мысль, и он залетел в офсайд.

Мы привыкли к тому, что у ЦСКА неглубокая скамейка, но у «Краснодара» она оказалась в этом матче ещё короче. Тем не менее на ней сидели такие фигуры, как Кокшаров и Кривцов. Ивичу было кем усилить игру, и сербский тренер сделал это раньше коллеги Федотова – на исходе часа встречи. Пока свежие творцы хозяев искали себя на поле, армейцы воспользовались естественной для игровой аритмии паузой у соперника и провели пару опасных атак через Келлвена. Батчи всё же терялся в новой роли – вряд ли это удачный ход Ивича. Один момент едва не завершился травмой Сафонова после столкновения с Гаичем.

В итоге «Краснодар» с ЦСКА схватили друг друга, как два борца сумо, но никто никого не мог вытолкнуть с ковра. Всё должен был решить один-единственный гол. На победу в концовке наиграла, скорее, команда Федотова. Какой момент создал Лукин для Файзуллаева – сказочный! От молодого центрбека точно не ожидаешь настолько тонких проникающих передач, словно от опытного плеймейкера. Но Аббос дал редкий в этом сезоне повод для критики. Всё испортил, пробил ужасно.

А забил «Краснодар» – на 90-й минуте! В длинном эпизоде с голевой атакой у хозяев получились два сумасшедших стандарта с участием Сперцяна: сначала хавбек зарядил с 35 метров в перекладину, а потом после быстро разыгранного им углового забил Кривцов. Надо признать, что в обоих случаях не лучшим образом сыграл Акинфеев. Что-то похожее мы уже видели в Лиге чемпионов: помните гол «Ливерпуля» после углового в ворота «Барселоны»?

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Статистика ударов в створ в эти 45+ минут – 1:2 (всего удары – 6:6, из штрафной – 2:4). «Краснодару» хватило одного попадания в цель, чтобы взять три очка и реванш у ЦСКА за поражение в Москве с тем же счётом.