Селюк: предлагал клубам РПЛ Салаи — не захотели. Потом были готовы платить € 10 млн

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что предлагал российским клубам приобрести венгерского защитника Аттилу Салаи, выступающего сейчас за немецкий «Хоффенхайм».

«Я официально предлагал многим клубам в России Аттилу Салаи, когда тот ещё играл в лимасольском «Аполлоне». Предлагал и «Сочи», и «Динамо», и «Химкам», «Ростову» и так далее. Они не захотели. Проблема в том, что в России мало кто разбирается в футболе или специально не разбирается, чтобы деньги выиграть. Пришёл агент Варга — он венгр. Говорил: «Да что этот Селюк? Да я вам любого венгра бесплатно привезу».

В конечном итоге Салаи подписывает «Фенербахче» за два миллиона. А через год «Зенит» готов был заплатить за него уже € 10 млн, но уже не продают. Видите как? Он был очень хороший футболист. На чемпионате Европы сборная Венгрии хорошо выступила, и его цена возросла в разы. Сейчас играет в Бундеслиге», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.