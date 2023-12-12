«Кто за это отвечает?» Агент Селюк раскритиковал «Спартак» за трансферы Николсона и Бальде

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал «Спартак» за трансферы Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«Цена Николсона — миллион-полтора. Клуб, который продал его «Спартаку», так и купил его за миллион. А почему продали за восемь? Как итальянские корни зашли в «Спартак», вдруг покупают игрока вроде как в Бельгии, но, если капнуть, хозяева — итальянцы. Одни у других купили — семь миллионов разница. Нормально?

Есть некоторые футболисты, которые стреляют. Что происходит с Шамаром дальше? Если он играет как Промес, то хрен с ней, с этой потерей семи миллионов. Главное, что вообще приехал. За того же Малкома переплатили, но он реально давал результат. А куда в итоге отдали Николсона? Непонятно куда в аренду.

Так и с Бальде. Подписали, оказалось, что он был дисквалифицирован и не мог играть. А когда дисквалификация закончилась, он свалил. Получил деньги и уехал в аренду. Причём я уверен, что аренда бесплатная, ещё и «Спартак» доплачивает зарплату. Вопрос: кто за это отвечает?» — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.