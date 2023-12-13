«Наполи» сообщил о смерти легенды клуба, который участвовал в трансфере Марадоны

Ушёл из жизни бывший итальянский футболист Антонио Юлиано. Об этом сообщил «Наполи» в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Это один из худших дней в истории «Наполи» и его болельщиков. Антонио Юлиано, который на протяжении двух десятилетий был в «Наполи», скончался. Для тех, кто его не знал, стоит рассказать, кем он был и что представлял для нашего города. Чао, Тотонно!» — написано в заявлении клуба.

Антонио Юлиано скончался в возрасте 80 лет. Он выступал за «Наполи» и «Болонью». Полузащитник стал рекордсменом «Наполи» по количеству проведённых игр. На его счету 502 матча во всех турнирах. После завершения карьеры игрока, он остался работать в «Наполи» менеджером. В тот период была совершена сделка по переходу в клуб Диего Марадоны. Юлиано является чемпионом Европы 1968 года и серебряным призёром чемпионата мира 1970 года.