«Порту» — «Шахтёр»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 между португальским «Порту» и украинским «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем из Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды 19 сентября играли друг с другом в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Тогда «Порту» одержал победу над «Шахтёром» со счётом 3:1.

Напомним, после пяти туров группового этапа ЛЧ «Порту» и «Шахтёр» имеют по девять очков. Португальский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы H (по дополнительным показателям), в то время как украинская команда пребывает на второй строчке.