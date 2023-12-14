Хави — о составе «Барселоны»: мы поговорили с игроками, и изменили состав, вот и все

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о стартовом составе в матче с «Антверпеном» (2:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас не все получилось. По поводу состава возникла напряженность. Мы поговорили с игроками, которые хотят быть с командой. Мы поговорили об этом с Деку и президентом, и мы изменили состав, вот и все. Но я настаиваю, что сегодняшнее поражение не является болезненным. Люди говорят о вещах, которые не имеют ничего общего с тем, что происходит с нами, то есть с игрой. Мы должны многое улучшить, чтобы выиграть титулы в этом сезоне», – приводит слова Хави AS.

После шести туров «Барселона» заняла первое место с 12 очками в группе Н с «Порту» (12 очков), «Шахтёром» (9 очков) и «Антверпеном» (3 очка).