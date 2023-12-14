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Хави — о составе «Барселоны»: мы поговорили с игроками, и изменили состав, вот и все

Хави — о составе «Барселоны»: мы поговорили с игроками, и изменили состав, вот и все
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о стартовом составе в матче с «Антверпеном» (2:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас не все получилось. По поводу состава возникла напряженность. Мы поговорили с игроками, которые хотят быть с командой. Мы поговорили об этом с Деку и президентом, и мы изменили состав, вот и все. Но я настаиваю, что сегодняшнее поражение не является болезненным. Люди говорят о вещах, которые не имеют ничего общего с тем, что происходит с нами, то есть с игрой. Мы должны многое улучшить, чтобы выиграть титулы в этом сезоне», – приводит слова Хави AS.

После шести туров «Барселона» заняла первое место с 12 очками в группе Н с «Порту» (12 очков), «Шахтёром» (9 очков) и «Антверпеном» (3 очка).

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Вермерен – 2'     1:1 Ф. Торрес – 35'     2:1 Янссен – 56'     2:2 Гиу – 90+1'     3:2 Иленихена – 90+2'    
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