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Экс-игрок «Ман Юнайтед» Бербатов: манкунианцы были недостаточно хороши в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Ман Юнайтед» Бербатов: манкунианцы были недостаточно хороши в Лиге чемпионов
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о выступлениях «красных дьяволов» в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. Манкунианцы заняли четвёртое место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем».

«Завершить групповой этап ниже «Копенгагена» и «Галатасарая» – это разочарование для всех. Результаты команды были недостаточно хороши. Даже если ты хорошо выглядишь и проигрываешь, этого недостаточно, потому что на групповом этапе Лиги чемпионов тебе нужны очки, чтобы пройти в плей-офф. Всё дело в результатах. Очевидно, что, если результатов не будет, ты финишируешь последним. Команда Эрика тен Хага выступила недостаточно хорошо и заслужила вылет», — приводит слова Бербатова Goal.

В шести матчах группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка.

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