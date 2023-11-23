Бербатов: зачем «Манчестер Юнайтед» покупать Гризманна, если у них есть Хойлунд?

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов полагает, что манкунианцы не будут предпринимать попыток переманить футболиста мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в январе.

«Если «Юнайтед» решит кого-то купить зимой, то будет любопытно посмотреть, кого же. Если придёт Гризманн, что тогда делать с Хойлундом? Тогда он будет играть? И если нет, то зачем вы его покупали? Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт Гризманна, нет», — приводит слова Бербатова Football365.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гризманна. Также ради подписания французского футболиста «красные дьяволы» готовы были увеличить его заработную плату в три раза по сравнению с той, которую он получает в составе «матрасников». Отмечается, что в случае перехода Гризманна в английский клуб она может составить € 21 млн в год.