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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 15-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 15 декабря, матчем «Боруссия» М — «Вердер» стартует 15-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.

В 15-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч (время — московское):

15 декабря, пятница:

«Боруссия» М — «Вердер» (22:30).

16 декабря, суббота:

«Дармштадт 98» — «Вольфсбург» (17:30);

«Майнц» — «Хайденхайм» (17:30);

«Аугсбург» — «Боруссия» Д (17:30);

«Бохум» — «Унион» (17:30);

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» (20:30).

17 декабря, воскресенье:

«Фрайбург» — «Кёльн» (17:30);

«Байер» — «Айнтрахт» (19:30);

«Бавария» — «Штутгарт» (21:30).

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер». Команда набрала 36 очков за 14 матчей. Второе место занимает «Бавария» (32). На третьей строчке располагается «Штутгарт» (31).