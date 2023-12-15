Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 15-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 15 декабря, матчем «Боруссия» М — «Вердер» стартует 15-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.
В 15-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч (время — московское):
15 декабря, пятница:
«Боруссия» М — «Вердер» (22:30).
16 декабря, суббота:
«Дармштадт 98» — «Вольфсбург» (17:30);
«Майнц» — «Хайденхайм» (17:30);
«Аугсбург» — «Боруссия» Д (17:30);
«Бохум» — «Унион» (17:30);
«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» (20:30).
17 декабря, воскресенье:
«Фрайбург» — «Кёльн» (17:30);
«Байер» — «Айнтрахт» (19:30);
«Бавария» — «Штутгарт» (21:30).
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер». Команда набрала 36 очков за 14 матчей. Второе место занимает «Бавария» (32). На третьей строчке располагается «Штутгарт» (31).