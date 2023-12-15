Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 15-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 15-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 декабря, матчем «Боруссия» М — «Вердер» стартует 15-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.

В 15-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч (время — московское):

15 декабря, пятница:

«Боруссия» М — «Вердер» (22:30).

16 декабря, суббота:

«Дармштадт 98» — «Вольфсбург» (17:30);
«Майнц» — «Хайденхайм» (17:30);
«Аугсбург» — «Боруссия» Д (17:30);
«Бохум» — «Унион» (17:30);
«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» (20:30).

17 декабря, воскресенье:

«Фрайбург» — «Кёльн» (17:30);
«Байер» — «Айнтрахт» (19:30);
«Бавария» — «Штутгарт» (21:30).

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер». Команда набрала 36 очков за 14 матчей. Второе место занимает «Бавария» (32). На третьей строчке располагается «Штутгарт» (31).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android