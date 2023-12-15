В «Пари НН» отреагировали на информацию о возможном переходе Севикяна в «Краснодар»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал информацию, что нижегородцы готовы отпустить полузащитника Эдгара Севикяна в «Краснодар». Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить € 2,5 млн.

«У нас каждый клуб планирует приобрести Севикяна. Дня не проходит, чтобы не было комментариев по этому игроку. Это всё пока, возможно, чьи‑то планы. Когда будут поступать предложения — рассмотрим. О чьих‑то планах нам неизвестно», — приводит слова Гусейнова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Эдгар Севикян провёл 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Также на счету полузащитника шесть игр и три гола в Фонбет Кубке России.