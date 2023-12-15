Источник: «Пари НН» готов отпустить Севикяна в «Краснодар» за € 2,5 млн

«Краснодар» рассматривает вариант трансфера полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что нижегородцы готовы рассмотреть 22-летнего футболиста продажу за за € 2,5 млн. По информации источника, подписать Севикяна владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому рекомендовал футболист «быков» Эдуард Сперцян. Севикян и Сперцян вместе выступают за сборную Армении.

Кроме этого, сообщается, что от возможной покупки прав на игрока «Пари НН» отказался московский ЦСКА.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Эдгар Севикян провёл 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Также на счету полузащитника шесть игр и три гола в Фонбет Кубке России.