Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике ответил на вопрос о том, что Мбаппе не отпраздновал свой гол в ворота «Лилля»

Энрике ответил на вопрос о том, что Мбаппе не отпраздновал свой гол в ворота «Лилля»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча 16-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (1:1) рассказал о позиции нападающего Килиана Мбаппе на поле. Также специалист ответил на вопрос о том, что французский форвард не отпраздновал свой гол в ворота «Лилля».

«Он играет там, где хочет. У него есть полная свобода играть там, где он хочет. Разница в том, какой из нападающих последует за ним. Мбаппе не отпраздновал гол? Вы должны спросить его об этом. Я отпраздновал гол», — приводит слова Энрике Goal.

«ПСЖ» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 37 очков.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и 2 результативные передачи.

Материалы по теме
«ПСЖ» развалился на 90+4-й минуте, а в АПЛ новый лидер. Главные события дня в еврофутболе
«ПСЖ» развалился на 90+4-й минуте, а в АПЛ новый лидер. Главные события дня в еврофутболе

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ

Франция - Лига 1 . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 66'     1:1 Дэвид – 90+4'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android