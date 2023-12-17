Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед, прямая онлайн-трансляция матча АПЛ, 17 декабря 2023, где смотреть, Арсенал — Брайтон

«Ливерпуль» или «МЮ» — кто победит в главном матче тура АПЛ? LIVE топового дня в Европе
«Чемпионат»
LIVE матчей воскресенья в Европе
Комментарии
Следим также за матчами «Реала», «Интера», «Милана», «Баварии», «ПСЖ».

Привет. Сегодня, 17 декабря, нас ждёт очередной насыщенный футбольный день. РПЛ уже ушла на паузу, а вот в Европе всё в самом разгаре.

Главный матч дня пройдёт на стадионе «Энфилд Роуд», где местный «Ливерпуль» зарубится с «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы возглавляют таблицу, в то время как манкунианцы в прошлом туре потерпели болезненное поражение от «Борнмута» (0:3). А после этого команда Эрика тен Хага вылетела из еврокубков. Эксперты отдают предпочтение «Ливерпулю», но, может быть, нас ждут сюрпризы?

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо этого, будем следить за матчами «Арсенала» в АПЛ, «Реала» и «Реала Сосьедад» в Примере, «Интера» и «Милана» в Серии А, «Баварии» в Бундеслиге и «ПСЖ» в Лиге 1.

Италия - Серия А . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Не начался
Монца
Монца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Германия - Бундеслига . 15-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Франция - Лига 1 . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия - Серия А . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» сообщит вам о результатах главных матчей дня.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android