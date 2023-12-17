Следим также за матчами «Реала», «Интера», «Милана», «Баварии», «ПСЖ».

«Ливерпуль» или «МЮ» — кто победит в главном матче тура АПЛ? LIVE топового дня в Европе

Привет. Сегодня, 17 декабря, нас ждёт очередной насыщенный футбольный день. РПЛ уже ушла на паузу, а вот в Европе всё в самом разгаре.

Главный матч дня пройдёт на стадионе «Энфилд Роуд», где местный «Ливерпуль» зарубится с «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы возглавляют таблицу, в то время как манкунианцы в прошлом туре потерпели болезненное поражение от «Борнмута» (0:3). А после этого команда Эрика тен Хага вылетела из еврокубков. Эксперты отдают предпочтение «Ливерпулю», но, может быть, нас ждут сюрпризы?

Помимо этого, будем следить за матчами «Арсенала» в АПЛ, «Реала» и «Реала Сосьедад» в Примере, «Интера» и «Милана» в Серии А, «Баварии» в Бундеслиге и «ПСЖ» в Лиге 1.

«Чемпионат» сообщит вам о результатах главных матчей дня.

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