Моуринью: в «Челси» Салах и Де Брёйне были просто детьми, которые не могли ждать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о совместной работе в лондонском «Челси» с Мохамедом Салахом и Кевином Де Брёйне.

«Они ушли, потому что хотели уйти. Они не хотели ждать, и история доказывает, что их решение было правильным. Когда мне говорят, что ты отпустил Салаха, я говорю прямо противоположное: я получил Салаха… Я был тем, кто сказал купить Салаха. Он собирался перейти из «Базеля» в «Ливерпуль», а я устроил борьбу и войну, чтобы он перешёл в «Челси».

С Кевином мы ездили на предсезонку в Азию… и «Челси» хотел отдать Кевина в аренду в немецкий клуб, а я сказал: «Нет, я хочу, чтобы он был со мной». Он остался и начал Премьер-лигу в первом составе. После этого мы играли Суперкубок Европы в Праге с «Баварией», и он не играл в том матче, а на следующий день захотел уйти!

Оба были просто детьми, которые не могли ждать, и их карьера показывает, что они были правы», — сказал Моуринью в интервью YouTube-каналу The Obi One Podcast.

Моуринью возглавлял «Челси» дважды: с лета 2004 по осень 2007 и с лета 2013 до конца 2015 года. С лондонским клубом португалец выигрывал три титула чемпионов Англии. Также команда под его руководством брала Кубок и Суперкубок Англии, а также трижды Кубок лиги.