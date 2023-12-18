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Тренер «Ромы» Моуринью высказался о своём будущем в итальянском клубе

Тренер «Ромы» Моуринью высказался о своём будущем в итальянском клубе
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями о своём будущем в итальянской команде. Напомним, действующее соглашение португальского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«Я счастлив здесь, но у меня заканчивается контракт, так что это решение принимает клуб… Я сосредоточен на сегодняшнем дне и отдаю всё, что у меня есть.

У меня очень, очень хороший клуб с множеством приятных людей и группой игроков, которые не являются лучшими игроками в мире, но они очень, очень хорошие ребята и хорошие игроки. Болельщики потрясающие, а город — удивительный, так что я очень счастлив здесь», — сказал Моуринью в интервью YouTube-каналу The Obi One Podcast.

В «Роме» португалец работает с 2021 года. Ранее он трудился в «Тоттенхэме», «Челси», мадридском «Реале», «Интере» и «Порту». Моуринью помог римлянам выиграть Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

После 16 туров чемпионата Италии «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 25 очков.

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