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Главный скаут «Реала» следит за защитником «Зенита» Ренаном

Главный скаут «Реала» следит за защитником «Зенита» Ренаном
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Главный скаут мадридского «Реала» Юни Калафат следит за защитником «Зенита» Робертом Ренаном, информирует испанский журналист Марио Кортегана в соцсетях.

По информации источника, скауту «Реала» очень нравится Ренан, однако в клубе понимают, что тот в последнее время лишён постоянной игровой практики в «Зените».

Ранее сообщалось, что Ренан хочет уйти из «Зенита», а российский клуб не собирается удерживать игрока. На подписание Роберта претендует ряд бразильских, испанских и английских клубов.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года в качестве обмена на игрока Юри Алберто. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

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