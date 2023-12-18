Андрей Аршавин назвал лучший трансфер РПЛ по итогам первой части сезона

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, трансфер какого футболиста стал лучшим по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Либо Бителло, либо Файзуллаев. Скажу, что Файзуллаев. Если сравнить с Бителло, то Файзуллаев моложе, к тому же Бителло уже играл в хорошем чемпионате.

Когда ЦСКА проигрывали «Крыльям Советов» 0:2, играли вдесятером — вышел Файзуллаев, все мячи от него, всё опасно, всё вперёд. Мальчику 20 лет. Он заслуживает», — сказал Аршавин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре по версии болельщиков красно-синих. Узбекский футболист в третий раз подряд был признан фанатами ЦСКА лучшим игроком месяца.

20-летний Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами.