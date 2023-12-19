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«Я делаю его лучше». Вратарь «Арсенала» Райя — о конкуренции с Рамсдейлом

«Я делаю его лучше». Вратарь «Арсенала» Райя — о конкуренции с Рамсдейлом
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя рассказал о конкуренции с другим голкипером лондонского клуба, Аароном Рамсдейлом.

«Конечно же, я думаю, что я делаю его более качественным вратарём, мы подталкиваем друг друга к прогрессу на тренировках, оказываем взаимную помощь.

Он первоклассный вратарь и прекрасный партнёр по команде. Надеюсь, он может сказать то же самое обо мне. Единственная проблема заключается в том, что мы боремся за одну позицию и вратарь во время игры может быть только один», — приводит слова Райи The Sun.

Напомним, Райя присоединился к «Арсеналу» перед началом текущего сезона и стал основным вратарём команды, сменив Рамсдейла, являвшегося первым номером команды в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги.

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