«Я делаю его лучше». Вратарь «Арсенала» Райя — о конкуренции с Рамсдейлом

Вратарь «Арсенала» Давид Райя рассказал о конкуренции с другим голкипером лондонского клуба, Аароном Рамсдейлом.

«Конечно же, я думаю, что я делаю его более качественным вратарём, мы подталкиваем друг друга к прогрессу на тренировках, оказываем взаимную помощь.

Он первоклассный вратарь и прекрасный партнёр по команде. Надеюсь, он может сказать то же самое обо мне. Единственная проблема заключается в том, что мы боремся за одну позицию и вратарь во время игры может быть только один», — приводит слова Райи The Sun.

Напомним, Райя присоединился к «Арсеналу» перед началом текущего сезона и стал основным вратарём команды, сменив Рамсдейла, являвшегося первым номером команды в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги.