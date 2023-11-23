Голкипер Давид Райя подписал предварительное долгосрочное соглашение «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» и испанский голкипер Давида Райя, права на которого принадлежат «Брентфорду», подписали предварительный долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Твиттер).

По информации источника, «канониры» официально заключат контракт с голкипер в июне 2024 года. В арендном соглашении с «Брентфордом» прописана сумма сумма отступных приблизительно равная € 31 млн.

В текущем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей. В шести матчах Давид сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт испанца с «Брентфордом» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Райи в € 32 млн.