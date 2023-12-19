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«Жирона» повторила достижение, ранее принадлежавшее лишь «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико»

«Жирона» стала первой командой, за исключением мадридского «Реала» и «Атлетико», а также «Барселоны», которая смогла набрать 41 очко после 16 матчей испанской Примеры. Об этом информирует Opta Sport.

Одержав победу в матче с «Алавесом» (3:0), «Жирона» улучшила свой результат, заработав 44 очка после 17 туров чемпионата Испании.

На текущий момент каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Её ближайшим преследователем является «Реал», который после 17 матчей заработал 42 очка. Замыкает тройку лидеров испанского чемпионата «Барселона», набравшая 35 очков после аналогичного количества матчей.

В следующем туре «Жирона» проведёт матч с «Бетисом». Игра состоится 21 декабря, начало в 21:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.