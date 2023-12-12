Хави: «Жирона» больше не сюрприз, а кандидат на титул Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче с «Жироной» (2:4) в Ла Лиге.

«Фанам такие матчи нравятся. Обе команды показали хороший футбол, но мы не контролировали детали. Нам не хватало категоричности в обороне, «Жирона» воспользовалась этим во время качелей в игре. Не хватило убедительности. Мы не контролировали переходы.

Мы не показали плохую игру, это тяжелый удар, но поздравляем «Жирону». Они больше не сюрприз, а кандидаты на титул. Отсутствие чёткости в обороне и эффективности в атаках сыграли ключевую роль», – цитирует Хави Marca.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка. «Жирона», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 41 очко.