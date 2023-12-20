Тикнизян — о своём переходе в «Локомотив» за € 5 млн: я стоил три баула и картошку

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о переходе из ЦСКА за € 5 млн.

«Случается переход в «Локомотив», меня всего трясёт. Меня взяли за € 5 млн, я стоил по факту тогда три баула там, не знаю, и картошку. Очень много шума из-за этого было, и я не понимал, почему мне за это предъявляют претензии.

Многие почему-то считают, что я выбрал деньги, не футбол, и из ЦСКА ушёл, погнавшись за какими-то финансами. Начнём с того, что зарплата, которая у меня была в ЦСКА и которую мне предложили в «Локомотиве»… Разница была несущественная.

Мне позвонил Рангник и сказал, что я являюсь частью проекта, на меня возлагают большие надежды, во мне видят потенциал и будущее «Локомотива». Меня эти слова очень подкупили, хотя я первый раз отказался и согласился остаться в ЦСКА», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».