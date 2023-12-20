Матвей Ивахнов отправится в аренду в «Сокол»

Нападающий воронежского «Факела» Матвей Ивахнов будет выступать за саратовский «Сокол» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Факела».

«Желаем Матвею получить ценный опыт и проявить свои лучшие качества!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Ивахнов провёл два матча. Также на счету нападающего четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Сокол» находится на 16-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. Команда заработала 20 очков за 20 игр.