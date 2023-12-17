Источник: «Факел» хочет арендовать нападающего «Спартака» Мелёшина

Воронежский «Факел» хочет арендовать нападающего московского «Спартака» Павла Мелёшина, сообщает Metaratings.

По информации источника, ни у агентов игрока, ни у руководства московской команды пока нет решения по поводу будущего Мелёшина.

Напомним, ранее 19-летний россиянин заявил, что хочет играть и поэтому готов перейти в другую команду на условиях арендного соглашения.

Мелёшин является воспитанником красно-белого клуба. Он перебрался из молодёжки в основную команду зимой 2023 года. В нынешнем сезоне Павел сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 500 тыс.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Спартак» находится на пятом месте с 30 очками.